الرئيس تبون: لن نلجأ إلى المديونية..وسنخفض الضرائب للاقتصادين المتضررين من كورونا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن البنوك ستمول المشاريع المحلية بقروض تصل إلى 90 بالمائة.

وأضاف الرئيس خلال إجابته على أسئلة مدراء الصحافة المكتوبة، أن الجزائر لن تلجأ إلى المديونية.

وكشف الرئيس، أن فيروس كورونا والحجر الصحي تسبب في تعليق بعض الخدمات خاصة لاصحاب المهن الحرة،.

وتابع قوله،” لقد امرت بإحصاء كافة المتضررين وسنتكفل بمن ضيعوا قوتهم اليومي مثل الحلاقين وأصحاب سيارات الأجرة”، كما سيتم “تخفيض الضرائب على الاقتصادين المتضررين من أزمة كورونا”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن الشىء الإيجابي في الجزائر هو افتقارها للمديونية، وتلقينا عدة اتصالات من دول أجنبية من أجل إقراضنا غير أننا رفضنا والتمسنا تضامن وتكفل الجزائريين فيما بينهم.

وأضاف الرئيس، أن الاقتراض يمس بالسيادة ولن نلجأ له إلا في حالات مجدية، والجزائر لن تعود للمديونية ولن نرهن بلانا لدى البنوك الأجنبية.