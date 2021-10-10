الرئيس تبون: “لن نلجأ للإستدانة لأنها انتحار سياسي للبلاد”

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التأكيد على أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة مهما كان، لأنها حسبه إنتحار سياسي للبلاد.

وفي لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، قال الرئيس تبون:” صندوق النقد الدولي يسطّر لنا طريق اللجوء إلى الاستدانة ، لكنّنا لن نلجأ إليها.”

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية، أن كل الدول التي تستعين بصندوق النقد الدولي يطلبون منها إصلاحات هيكلية للاقتصاد ، وهذا غير مناسب للجزائر.

هذا وأكد الرئس، أن مداخيل البلاد تكفي للاستيراد إلى غاية نهاية 2022 من دون المساس باحتياطي الصرف.

واختتم رئيس الجمهورية، قائلا:”الاقتصاد علم اجتماعي وليس علما دقيقا، وما يطبق في دول أخرى لن يكون قابلا للتطبيق في بلادنا بالضرورة.”