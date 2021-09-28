الرئيس تبون: لن نلجأ للاستدانة والأموال المخبأة ستخرج

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التأكيد على أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية، مؤكدا أنه إذا اضطرينا الى الاستدانة فستكون داخلية.

وأفاد الرئيس تبون خلال إشرافه على تنصيب المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الأموال المكدسة الطائلة لابد أن تخرج لتمويل المشاريع وتوفير السيولة.

وفي حديثه عن المحليات المقبلة، قال الرئيس تبون، أنها محطة هامة في نسق التغيير المنشود تنبثق عنها مجالس تمثيلية لخدمة المواطن.

وبخصوص التنمية، شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذا..

مضيفا: “نحن نحاول أن نبني اقتصادا، كان لدينا اقتصاد ريعي بعيد عن خلق الثروة، اقتصاد متخلف، أدخل اليأس في نفوس المواطنين”.

وتابع الرئيس تبون: “لابد أن نجد حلولا للتحرر، لقد وضعنا سقف 5ملايير تصدير خارج المحروقات ووصلنا 3ملايير و700 دولار منذ بداية العام وقد نصل لأربعة ملايير دولار او أكثر”.

وأضاف رئيس الجمهورية:”نحن نحاول بناء اقتصاد حقيقي يولد الثروة ومناصب الشغل انطلاقا من موادنا الأولية وذكاء مستثمرينا. الاستيراد ضروري لكن يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني. وحاليا انخفض الاستيراد إلى 31 مليار دولار عكس سنوات سابقة أين وصل إلى 60 مليار دولار، نطمح للتوازن لكي لا نسقط في فخ التسعينات في العجز والاستدانة”.

وأورد الرئيس تبون، أنه خلال العقدين الماضيين شهدت الجزائر تصرفات اقتصادية غير منطقية.

وقدر رئيس الجمهورية، حجم الاقتصاد الموازي الجزائري ب 10 الاف مليار دينار.

وختم رئيس الجمهورية “نحن ضد الجمود والبيروقراطية في الادارات والبيروقراطية الناتجة عن محاربة التنمية من طرف المستثمرين، لا أحد له الحق ان ينطلق في تحريات على أساس رسائل مجهولة من له أدلة يبعث ملفا كاملا والعدالة تقوم بدورها”.

طالع أيضا:

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb