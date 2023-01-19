قناة النهار “الرئيس تبون :” ماضون نحو تدعيم المكاسب المحققة بقلم قناة النهار نشر في 19 جانفي 2023 - 13:55 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 18 0 “الر ئيس تبون :” ماضون نحو تدعيم المكاسب المحققة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sPYvz رئيس الجمهورية اقرأ أيضا "شاهد.. إيتو يلتقي جهيد زفيزف "بالأحضان قناة النهار 15 جانفي الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة حلول السنة الجديدة قناة النهار 31 ديسمبر شــــاهد.. هكذا تفقد وزيرا النقل والأشغال العمومية أنفاق ميترو الجزائر قناة النهار 05 جانفي عبد الله هنين: هذا هو الفرق بين القراءة السريعة والقراءة بسرعة قناة النهار 04 جانفي ترندينغ: صور صادمة لتاغيث بسبب مخلفات إحتفالات رأس السنة وظاهرة الإعتداء على السيارات تعود من جديد قناة النهار 02 جانفي شاهد سوء تفاهم بين يحيى طبيش و محمد الماحي بسبب تحية السلام قناة النهار 05 جانفي "الحماية المدنية بالكاليتوس : المتـ.ـوفون كانو في حالة متقدمة من التعـ.ـفن.."3 أيام باش فاقو بيهم قناة النهار 16 جانفي عبد الله هنين: التخيل سيصنع حركة داخلية في الإنسان هي من تصنع التغيير قناة النهار 04 جانفي مليون تاجر مقابل 45 ألف جهاز دفع الكتروني.. جهود تعميم الدفع الالكتروني متواصلة قناة النهار 06 جانفي وقت التغيير: صونيا تبحث تغيير شكلها بعد معاناة وتعب لتستعيد ثقتها بنفسها قناة النهار 04 جانفي