الرئيس تبون: ماكرون لن يكسب شيئا من الخطأ الفادح الذي ارتكبه في قضية الصحراء الغربية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه “حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيرتكب خطأ فادحًا في قضية الصحراء الغربية.”

وفي حواره مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، أكد رئيس الجمهورية، أن ماكرون لن يكسب شيئا من الخطأ الفادح الذي ارتكبه في قضية الصحراء الغربية، مبرزا أن القضية تصفية استعمار بالنسبة للأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس تبون، أنه تحدث مطولا مع الرئيس الفرنسي على هامش أشغال قمة مجموعة السبع لكبار المصنعين في العالم بمدينة باري الإيطالية.

وتابع الرئيس في السياق ذاته: “ماكرون أخبرني بما كان ينوي اتخاذه بشأن قضية الصحراء الغربية فحذّرته قائلاً: “أنت ترتكب خطأً فادحًا! لن تكسب شيئًا، وستخسرنا.. وتنسى أنك عضو دائم في مجلس الأمن، وبالتالي مسؤول عن حماية الشرعية الدولية، بينما الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار للأمم المتحدة لم تُحل بعد.”