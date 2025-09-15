 الرئيس تبون: ما تعرضت له دولة قطر من عدوان إسرائيلي هو اعتداء على الأمة العربية والإسلامية

توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برسالة إلى المشاركين في القمة العربية الإسلامية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال رئيس الجمهورية في الرسالة التي قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف: “لم يعُد من قبيل التطرف أو المغالاة الجزم أن أمننا الجماعي كلٌّ لا يقبل التجزئة أو التقسيم أو التفتيت. وما تعرضت له دولة قطر الشقيقة من عدوان إسرائيلي سافر هو اعتداء على الأمة العربية والإسلامية بأكملها”.

وأضاف الرئيس: “هذا العدوان هو اعتداء على أمن قطر واستقرارها واعتداء على حرمتها وحقوقها. واعتداء على كل القيم والمبادئ التي تؤمن بها وتؤمن بها الإنسانية جمعاء”.

وتابع الرئيس: “في وجه هذا العدوان الغاشم تقف الجزائر صادقة ومخلصة مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا وللأشقاء في هذا البلد الغالي على قلوبنا. كل الدعم والسند من الجزائر في اتخاذ ما يرونه مناسبا وضروريا لصون سيادتهم والحفاظ على سلامة أراضيهم وتوفير الحماية اللازمة لمواطنيهم”.