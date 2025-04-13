الرئيس تبون: ما يُعطل البلاد هي المضاربة والتحايل على القانون

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه من بين الأمور التي تعطل البلاد هي المضاربة والتحايل على القانون.

وأكد رئيس الجمهورية خلال كلمة له أثناء لقائه مع المتعاملين الإقتصاديين اليوم الأحد. أن هناك بعض المتعاملين الاقتصاديين اختصاصهم إيجاد الثغرات للتحايل في السوق وعمليات الاستيراد. مؤكدا أن الدولة لا تضارب في عمليات بيع أراضي الاستثمار، بل تساهم في تسهيل الوصول للعقار للدفع بالمشاريع إلى التجسيد.

وأكد الرئيس، أنه على المُصدِّرين إنشاء هيئة تصدير تنظم معاملاتهم من جهة ولإرساء الشفافية في عمليات التصدير فيما بينهم من جهة أخرى. كما ينبغي تحرير مبادرة الاستثمار. وفهم واستيعاب فكرة الشباك الوحيد وصلاحيات وكالة ترقية الاستثمار API. داعيا إلى إخراج وكالة ترقية الاستثمار من تناقض رهيب، فهي تسجل مشاريع بعشرات الآلاف، بينما لا يقابل ذلك توفر العقار اللازم لإنجازها.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الشباك الوحيد هو الحل الجذري لمشكل العقار الموجه للاستثمار. وليس على عاتق وكالة ترقية الاستثمار حلُّه.

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