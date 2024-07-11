الرئيس تبون: مداخيل الجزائر أصبحت قوية.. والإنتصارات حققها الشعب

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن كل الإنتصارات التي تحققت بالجزائر هي إنتصارات الشعب وليست إنتصاراتي.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال لقاء دوري مع الصحافة، أن الخاص والعام يشهد أن مداخيل الدولة أصبحت قوية. كما أن النزيف الذي نخر الخزينة العومية إنتهى واسترجعنا أموال منهوبة وقيمتها بالملايير.

وأوضح الرئيس تبون في سياق ذي صلة، أن المواطن اليوم أصبح أكثر راحة من خلال صيانة حقوقه واصبح يقوم بحرياته وهو جزء لا يتجزأ من المجتمع.