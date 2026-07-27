الرئيس تبون: مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أصبحت ضرورية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن العلاقات الجزائرية الأوروبية لا ينبغي أن تتأثر بمواقف طرف واحد يحاول التشويش عليها، مشدداً على أن مراجعة اتفاق الشراكة أصبحت ضرورية.

وأوضح الرئيس تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أُبرم سنة 2005 جاء في ظروف مختلفة تماماً، مشيراً إلى أن الجزائر كانت آنذاك قد خرجت لتوها من العشرية السوداء، وأن الصمود لم يكن ممكناً لولا تماسك الشعب الجزائري.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الاتفاق في ذلك الوقت مع الاتحاد الأوروبي كان وسيلة لكسر العزلة التي كانت مفروضة على الجزائر.

وأكد الرئيس تبون أن الوضع تغيّر جذرياً اليوم، حيث أصبحت لدى الجزائر قاعدة إنتاج وطنية قوية تعوض الواردات في مختلف القطاعات. مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يُطلب من الجزائر وقف صادراتها، ولا يعتقد أن هذا ما يريده الشركاء الأوروبيون.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الجزائرية.