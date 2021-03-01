الرئيس تبون: مررت بمرحلة حرجة حقا بسبب كورونا وشفيت بفضل رعاية إلهية

صرح رئيس الجمهورية اليوم بخصوص حالته الصحية انه فترة مرضه مرت بمرحلة صعبة وشفي بفضل رعاية إلهية.

وخلال لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون “مررت بمرحلة حرجة حقا بسبب كورونا”

وتابع الرئيس تبون أن الشعب الجزائري هبلوه بالإشاعات الكاذبة والتي 97 منها تأتي من الخارج والغرض منها زرع الفتنة

وأضاف الرئيس تبون غبت عن الجزائر 4 أشهر بسبب المرض ولكن كانت تصلني واتابع كل الأخبار التي تحدث في البلاد.

وأكد رئيس الجمهورية أن الشعب هو من إختاره لخدمته ولكن فيروس كورونا لا يفرق بين الرئيس والمواطن .

وتأسف الرئيس تبون بخصوص الإشاعات التي روجت أنه توفي ووصفهم انهم أناس يدعون اتباع الدين لكن لا علاقة لهم بالأخلاق

واكد الرئيس تبون ان الجزائر أرض مسقية بدماء الشهداء والله يحميها برعاية خاصة