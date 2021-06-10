الرئيس تبون: مسألة الغش في الإنتخابات والكوطات كانت في الجاهلية

أين كان في إستقبال رئيس الجمهورية كل من محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ورئيس المجلس الدستوري.حيث قدمت له توضيحات حول ظروف وسير عملية التحضير للإنتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان 2021.

وأكد الرئيس تبون بأن التحضير لهذه الإنتخابات تتم بنزاهة وصرامة كبيرة على مستوى جميع الولايات، كما شدد على أهمية الإلتزام بما سطر في الدستور معتبرا أن لكل صوت قيمته.

من جانب اخر، شدد رئيس الجمهورية على الإلتزام بعدم ضياع اي صوت من أصوات المواطنين،في حديثه مع رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات والذي وصف أعضاءه بأنهم صمام الامان في ضمان انتخابات نزيهة.

وبخصوص مسألة الغش في الإنتخابات، اوضح الرئيس بأن هذا الأمر كان في “الجاهلية” ولا وجود للكوطة في الإنتخابات والصندوق سيكون الفاصل بين المترشحين.