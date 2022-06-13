الوطني الرئيس تبون: مستعدون لفتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك بقلم خالد زوبيري نشر في 13 جوان 2022 - 17:20 شارك غرِّد أرسل 462 0 أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عن فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ومدينة نيويورك الأميريكية. رابط دائم : https://nhar.tv/Sxbi6 اقرأ أيضا وزير الصحة: مستشفى للإستعجالات الطبية بكل الأجهزة الحديثة بعنابة قريبا الوطني 28 ماي الوزير الأول: الجزائر ستموّل اللقاء الأول للآلية المدنية الإفريقية لمواجهة الكوارث الطبيعية الوطني 03 جوان شنوف: الجزائر تنفق 1200 مليار دج سنويا للحفاظ على البيئة الوطني 05 جوان الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم: لم الشمل سيقوي الجزائر الوطني 26 ماي سليماني: 14 ألف شخص سجلوا عبر البوابة الرقمية ودفعوا تكلفة الحج الوطني 05 جوان وزير الصحة يتفقد مصلحة الإستعجالات للمركز الاستشفائي الجامعي البليدة الوطني 12 جوان وزير الصحة: إصلاح المنظومة الصحية ضرورة حتمية الوطني 28 ماي لا إصابات جديدة ولا وفيات بكورونا في الجزائر الوطني 29 ماي للباحثين عن عمل والراغبين في زيادة المبيعات.. الحل لدى فايبر الوطني 30 ماي أناد تدرس توفير مخطط أعباء لفائدة المؤسسات المصغرة الوطني 09 جوان