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الوطني

الرئيس تبون: مستعدون لفتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك

بقلم خالد زوبيري
الرئيس تبون: مستعدون لفتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك
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أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عن فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ومدينة نيويورك الأميريكية.
رابط دائم : https://nhar.tv/Sxbi6
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