الرئيس تبون: مشروع مراجعة الدستور سيكون جاهزا مطلع الصيف المقبل

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مشروع مراجعة الدستور سيكون جاهزا مطلع الصيف المقبل كأقصى تقدير.

وأكد في الحوار الذي جمعه مع يومية “لوفيغارو” الفرنسية، أنه بعد مصادقة البرلمان على نص تعديل الدستور، سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي في أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس الجمهورية، أن مشروع مراجعة الدستور سيعرض على المناقشة للفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني.

وقال رئيس الجمهورية “سيتم تسليم نسخة أولية لحوالي 600 شخص من أحزاب وجمعيات ونقابات وهيئات، وسيتم منحهم مدة شهر لمناقشة التعديل الدستوري، قبل أن يعود أمام لجنة الصياغة”.

وأكد رئيس الجمهورية “لقد أعطيت توجيهاتي للمختصين، وأمرت بعدم المساس بالهوية والوحدة الوطنية”.

ووصف الرئيس تبون المراجعة الدستورية، بأولوية الأولويات، مؤكدا أن الصيغة النهائية ستسلم إلى البرلمان بغرفتيه ثم يتم عرضها على الاستفتاء الشعبي.

وتحدث رئيس الجمهورية في حواره مع يومية “لوفيغارو” الفرنسية، عن فتح ورشة مراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي.

وأوضح الرئيس أن هذه الورشة ستسهم في تحسين مؤسساتنا المنتخبة.