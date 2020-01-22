الرئيس تبون: مشكل الفلاحة في الجزائر العقليات

تحدث رئيس الجمهورية عيد المجيد تيون، بإسهاب عن موضوع تطوير القطاع الفلاحي في الجزائر.

وهذا خلال الندوة التي جمعت الرئيس اليوم الأربعاء مع مدراء وصحفين من القنوات والوسائل الإعلامية الوطنية الخاصة والعمومية.

حيث قال: “مشكل الفلاحة في الجزائر مرات هو عقلية الفلاح، الذي يلح دائمًا عن الدعم في حين ببلدان أخرى الامور لا تسير بهذا الشكل”.

وضرب الرئيس مثلًا بمسألة منتجي البطاطا الذي تضايقوا من تراجع أسعارها.

معلقًا: “من الممكن أن تجد هؤلاء يبتعدون عن زراعت هذه المادة العام القادم، ما قد يكلف المواطن غاليًا”.

معقبًا: “يجب تغيير هذه العقليات، للوصول إلى إقتصاد فعلي يجب أن يكون الجميع خلاق للثورة”.