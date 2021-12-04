الرئيس تبون: مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل ولكن!

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الجزائر تملك مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل ولكنها متوقفة لأسباب تافهة وبيروقراطية.

وأورد الرئيس تبون، في كلمة له على هامش إشرافه على إفتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي: “لدينا مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف منصب شغل.. هل توجد دولة متقدمة قادرة على فعل هذا؟”.

وتسائل رئيس الجمهورية، عن السبب الحقيقي لهذا التوقف والتجميد الذي طال العديد من المشاريع الإقتصادية قائلا: “هل هو تجميد عمدي للسياسية الجديدة للتصنيع وخلق فرص التشغيل أو يعود لخلفيات أخرى”.

وأضاف الرئس تبون: “كيف يمكن تعطيل دخول مصنع في الإنتاح لأسباب تافهة، وبيروقراطية، كعدم منح رخص البناء”.

واستنكر رئيس الجمهورية، تعطيل دخول مصنع للإنتاج، بسبب تجاوزه المساحة المخصصة للبناء، بمتر واحد قائلا: “متر يمنع 80 منصب شغل، هذه المبررات جريمة في حق الاقتصاد الوطني. رخصة البناء لم تسلم والمصنع تم بناؤه، هذه عرقلة مبيتة وواضحة للانطلاقة الاقتصادية وتصرفات غير وطنية”.

كما أشار الرئيس تبون، إلى حالة مصنع الأكسجين في وهران، والذي لم يتمكن من الحصول على رخصة، إلى غاية تدخل الوزير الأول ليتم منحه رخصة لمدة 6 أشهر.

كما ذكر الرئيس، حالة شاب ينحدر من سي البشير، والذي قام بمشروع لتربية الأبقار، ولكن تم توقيف مشروعه بحجة أن المنطقة التي بنى فيها مشروعه صناعية وليست فلاحية. مستنكرا هكذا تصرفات ومشيرا إلى أنه ومن المفروض منحه مكان آخر للقيام بمشروعه بدل تعطيله.

وأضاف رئيس الجمهورية: “ملايير الدولارات تم صرفها في المصانع، وفي الأخير يأتي البيروقراطي ولا يمنحك رخصة”

ودعا الرئيس، أصحاب المشاريع الصناعية والذين يعانون من هكذا عراقيل وظلم، إلى الاتصال بوسيط الجمهورية فورا للتكفل بإنشغالاتهم.

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