أكّد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بأنه ماض في تجسيد وتطبيق التزاماته ووعوده التي أطلقها أثناء الحملة الإنتخابية.

ولدى استقبال الرئيس تبون مدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، قال تبون بأن بعض مطالب الحراك تحققت وفيه ما هو أفاق سياسية، مشيرا إلى أنّه سيعمل على استكمال تلبية مطالب الحراك المبارك المشروعة.

وشدّد الرئيس على أنّ مسار التعديل الدستوري قرار لا رجعة فيه، مؤكّدا على أنّ هذا المطلب يمثل أحد أبرز مطالب حراك الثاني والعشرين فيفري.

واعتبر الرئيس تبون بأن تعديل الدستور هو بمثابة تعديل لأسس الديمقراطية، والتي نعمل على تجسيدها من أجل بناء جزائر مؤسسات ودولة القانون بعيدة عن الأشخاص.

كما أكّد رئيس الجمهورية المنتخب، بأنّه لايملك أي دستور خاص وعلى مقاسه، وإنما يعمل على تشكيل دستور يُجسد دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.

كما تابع قوله في ذات الصدد بأن الديمقراطية تقتضي الذهاب لأبعد حد دون المساس بالدولة الوطنية

.وعن الهوية قال الوافد الثامن على قصر المرادية أن الشعب الجزائري فصل في هذا الأمر ولا يمكن البت فيه في التعديل الدستوري القادم، مؤكدا على أن الثوابت لايمكن المساس فيهم مهما كانت.

وقال رئيس الجمهورية بأنه عازم على تغيير الدستور لأجل إبعاد مؤسسات الدولة من الوقوع في أزمات عند كل أزمة مستقبلا، سيكون خطا عريضا و فاصلا بين السلطات، كما سيعالج كل الثغرات الموجودة.