الرئيس تبون: مقتضيات الأمن الوطني تستدعي العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مراسم افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن السيبراني الموسوم بالإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل جزائر صامدة سيبرانيا.

كما أكد رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للملتقى أن مقتضيات الأمن الوطني. بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية. وحتى التكنولوجية تستدعي العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي.

وأضاف الرئيس تبون “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة في المجال الرقمي. تجمع بين الاستباقية والوقاية من التهديدات والهشاشات في الفضاء السبراني. وحماية المنظومات والمعطيات وكذا ترقية ثقافة رقمية مواطنية ووطنية. تقوم على التحسيس المستمر وكذا اليقظة الاستراتيجية لكل المؤسسات.

يشار أن الملتقى نظمته وزارة الدفاع الوطني بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة.

كما استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شقريحة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث أدت تشكيلة عسكرية للرئيس التحية الشرفية.