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الرئيس تبون: مكتب الجزيرة أصبح رسميا معتمدا في الجزائر

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الرئيس تبون: مكتب الجزيرة أصبح رسميا معتمدا في الجزائر
بقلم خالد زوبيري

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مستهل حواره مع الإعلامي بقناة الجزيرة عبد القادر عياض، إن مكتب الأخيرة أصبح معتمداً رسميا في الجزائر.

وقال الرئيس تبون في هذا الإطار، إن مكتب الجزيرة في الجزائر العاصمة أصبح معتمدا بشكل رسمي بداية من إنطلاق هذا الحوار.

ومن جهته، رد الإعلامي عبد القادر عياض فيما يخص هذا القرار قائلا:”هذا هو أول خبر مهمّ في هذا اللقاء، الجزيرة معتمدة في الجزائر. شكرا جزيلا سيدي الرئيس على هذه الثقة.”

قبل ان يضيف ذات المتحدث:” ونرجو أن نكون في مستوى الثقة وأن نقدّم للمشاهد صورة حقيقية عمّا يجري في الجزائر.”

وتجدر الإشارة، إلى أن مكتب الجزيرة كان قد أغلق  في الجزائر سنة 1999، إثر حوار جمع الرئيس السابق بوتفليقة بأحد إعلاميي القناة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1006612

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