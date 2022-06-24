الرئيس تبون: ممنوع منعا باتا قطع المياه على المواطنين يومين متتاليين

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن تحلية مياه البحر هي الوسيلة الأكثر ضمانا لتزويد المواطن بالماء الشروب. كما شدّد الرئيس على ضرورة تزويد المواطنين بالمياه يوميا حتى ولو لساعات.

وقال الرئيس تبون، على هامش إشرافه على مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة “دائرة بوتليليس”. أن “سياسة تحلية مياه البحر هي الأكثر ضمانا لتوفير الماء الشروب”. مشيرا إلى أن مجمع سوناطراك إكتسب التقنيات والتكنولوجيا لإنجاز محطات تحلية مياه البحر.

وقال رئيس الجمهورية “إننا أصبحنا قادرين على إنجاز هذه المحطات بأيدينا” وأن “تضافر الجهود سيجعل الجزائر في منأى عن مشاكل التزويد بالماء الشروب”.

وبخصوص مشاريع إنجاز خمس محطات لتحلية مياه البحر بطاقة 300.000 متر مكعب لكل واحدة بولايات مختلفة من ربوع الوطن. التي ستسمح برفع الإنتاج إلى 3.3 مليون متر مكعب في الجزائر. فقد أكد رئيس الجمهورية بأنه “انجاز مهم كفيل بضمان التزويد بالماء الشروب خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة”.

و ذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر تمتلك 74 سدا. 90 بالمائة منها شيدت بعد الاستقلال. و هو أكبر عدد على المستوى المغاربي والإفريقيي. غير أن هذا العدد لم يعد كافيا بسبب الجفاف الذي تعرفه البلاد منذ أربع أو خمس سنوات.

ودعا الرئيس تبون المواطنين إلى التحلي بالصبر في انتظار إنجاز المشاريع. داعيا بالمقابل شركات التوزيع إلى “عدم حرمان المواطنين من المياه ليومين متتاليين أو أكثر”. مشيرا في ذات السياق، “حتى لو شح الماء، هناك إمكانية لتزويد المواطنين بالمياه بعض الساعات في اليوم في انتظار تحسن الأمور”.

و أشار رئيس الجمهورية إلى أن “الماء قضية تسيير أكثر منها قضية ندرة”، داعيا مسؤولي القطاع إلى إعادة النظر في الأرقام الخاصة بالانتاج و التوزيع التي “لا تعبر أحيانا عن الحقيقة”.

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