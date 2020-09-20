الرئيس تبون: منحنا استقلالية للجامعات في قرار الفتح من عدمه

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الدولة منحت استقلالية للجامعات في قرار الفتح من عدمه.

وخلال لقائه بالصحافة اليوم قال رئيس الجمورية أن المشكل يبقى في الأحياء الجامعية والقدرة على فرض التباعد.

واضاف رئيس الجمهورية:”يجب حل مشاكل تقنية قبل العودة للدراسة بالمدارس والجامعات”

وأكد رئيس الجمهورية، أنه يجب تكريس الشفافية من القاعدة إلى القمة وأن الكل معني بالمحاسبة.

قمنا بإجلاء الجزائريين كانوا عالقين في 44 دولة

أكد رئيس الجمهورية، ، أن الدولة أجلت قرابة 33 ألف مواطن جزائري كانوا عالقين في 44 دولة في اطار عملية اجلاء المواطنين في الخارج بسب جائحة كورونا.

وقال رئيس الجمهورية أن خسائر المؤسسات جراء كوفيد 19 بلغت حوالي 165 مليار دينار.