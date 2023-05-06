الرئيس تبون: منذ بداية ترشحي للرئاسيات حرصت على أن أكون مستقلا عن كل حزب

افصح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، انه منذ بداية ترشحه للرئاسيات حرص على ان يكون مستقلا عن كل حزب.

وأضاف الرئيس تبون قائلا، ان التشكيلة السياسية التي كان ينتمي إليها منذ صغره لم تسانده وانتخبت ضده، كما انه عندما دعا لتشجيع المجتمع المدني لم يكن يهدف لتجاوز الأحزاب.

وتابع رئيس الجمهورية في هذا الصدد، انه لو كان يريد تجاوز الأحزاب لقام بتأسيس حزب جديد ولكنه لم يفعلها.

كما اكد ذات المتحدث، على انه لا خوف على بلد المجتمع المدني فيها حيّ ونشيط.

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية على هامش اللقاء الإعلامي الذي أجراه مع مسؤولي بعض المؤسسات الإعلامية.

وذلك على هامش حفل الاستقبال الذي خص به رجال ونساء الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.