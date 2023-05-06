الرئيس تبون: من أخطأ يدفع الثمن

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن المسؤولية ليست كرسي أو برنوس أحمر”. كما أشار الرئيس تبون، إلى أن “المسؤولية هي أن تحمي شعبك وليست أن تتغاضى عن أخطاء المسؤولين حتى ولو كان وزيرا وتحميهم”. تابعا “فمن أخطأ يدفع الثمن”.

تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة تقوم على افتراءات

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة انتقائية وتقوم على افتراءات.

وقال الرئيس في هذا الصدد، أن التركيز على الجزائر بأنه ليس بلد حريات لا في الصحافة، ولا غير ذلك، هو افتراء على الجزائر.

و أضاف ذات المتحدث: “الجزائر لديها ثقة في ابناءها، اغلبهم، ولا نقول الكل، ثانيا، لما نرى زخم الجرائد المكتوبة الموجودة في الجزائر، لا توجد في مكان اخر ما عدا الدول الراقية”.

في حين، أكد الرئيس تبون: “ان التصنيف الذي يجب ان نخضع اليه ونأخذه بالحسبان هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها”. أما “تصنيفات أخرى، فهي تخضع الى الجهات التي خلقت بعض المؤسسات”. التي “تعطي انفسها حجم دولي، وتقوم بتسييرها وتوجيهها”.

كما جاءت تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، على هامش لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية. أين أشرف، الأربعاء الماضي ، على احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالمركز الدولي للمؤتمرات.