الرئيس تبون: من البديهي أن تحتل إفريقيا المكانة التي تستحقها بمجلس الأمن

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على أنه من البديهي أن تحتل القارة الإفريقية المكانة التي تستحقها في مجلس الأمن.

وشارك الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، ممثّلًا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمنعقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأكد رئيس الجمهورية، في كلمة تلاها الوزير الأول، أن التصاعد المقلق للصراعات وتزايد بؤر النزاعات، مقابل عجز مؤسسي واضح يشلّ فاعلية المنظومة الأممية، أضحى يضعف ثقة المجتمع الدولي في القانون الدولي، ويكرّس ازدواجية المعايير، بل ويعيد إحياء منطق القوة على حساب قيم العدالة والتعاون والمساواة.

وأوضح الرئيس عبد المجيد تبون، أنه بالنسبة للقارة الإفريقية، فإن التهديدات الأمنية أخذت أبعادًا خطيرة. تفاقمت مع احتدام التدخلات الخارجية وتصادم أجنداتها، ما أدى إلى تراجع غير مسبوق في مستوى السلم والاستقرار القاري.

وأضاف رئيس الجمهورية، بأن إفريقيا تواجه نصيبًا كبيرًا من الأزمات المتشابكة. من استفحال آفتَي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفشي بؤر التوتر والنزاعات. وصولًا إلى ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات وما يرافقها من عدم استقرار وتحديات في الحوكمة.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه من البديهي أن تحتل القارة الإفريقية المكانة التي تستحقها في مجلس الأمن. انطلاقًا من ثقلها الجيوسياسي ووزنها الاقتصادي وإسهاماتها الحضارية. مؤكدًا أن تحقيق هذا المسعى ليس مِنّةً أو هبة، بل هو حق تاريخي وعدالة تأخر إنصافها، وإجحافٌ وجب تصحيحه.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية الدول الإفريقية إلى التصدي لمختلف المحاولات الرامية إلى تقويض عملية الإصلاح أو عرقلتها أو إضعاف الموقف الإفريقي الموحد.

مشددًا على ضرورة مواصلة توحيد الصف الإفريقي على الساحة الدولية، وعدم الانخراط في تكتلات المصالح الأخرى. حتى تتحدث القارة بصوت واحد إلى غاية الاستجابة لمتطلبات الموقف الإفريقي المشترك.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الجمهورية التزام الجزائر الراسخ بالعمل الجماعي في إطار لجنة العشرة، والدفاع عن الموقف الإفريقي الموحد. والعمل بلا هوادة لإعلاء صوت إفريقيا والاستجابة لمطالبها المشروعة، ورفع الظلم التاريخي الذي تعرضت له. معربًا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في تعزيز وحدة الصف الإفريقي وإيجاد حلول جماعية تعزز الأمن والسلم في القارة.