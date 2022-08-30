الرئيس تبون: “من العيب والعار ان الجزائر لم تفتح سفارة بغينيا بيساو .. سيتم تصحيح هذا الخطأ “

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الندوة الصحفيه التي عقدها رفقة رئيس غينيا بيسساو عومارو سيسوكو أومبالو. أنه “من العيب والعار ان الجزائر لم تفتح سفارة بغينيا بيساو وسيتم تصحيح هذا الخطأ “

وتحدث الرئيس تبون خلال الندوة عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر ودولة غينيا بيسا. وأوضح الرئيس تبون انه حصلت ظروف أبعدت البلدين عن بعضها ولكن اليوم سيتم إرجاع العلاقات كما كانت في السابق.

كما قدم شكرا الرئيس تبون لرئيس دولة غينيا بيساو والوفد المرافق له على زياته للجزائر. موجها له دعوة لزيارة الجزائر في اقرب وقت.

من جهته اعرب رئيس غينيا بيساو شكرهع وإمتنانه لحفاوة الإستقبال الذي حظي به هو والوفد المرافق له في الجزائر .مؤكدا ان الجزائر دولة محورية إفريقيا يُعوّل عليها.