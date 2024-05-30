الرئيس تبون من خنشلة: أداء الدبلوماسية الجزائرية مشرف ويجب أن نكون أقوياء في الداخل 

لأن تقوية الجبهة الداخلية يجعلنا لا نتأخر في نصرة القضايا العادلة في العالم, على غرار فلسطين والصحراء الغربية التي تعتبر آخر مستعمرة في افريقيا ويجب على الأمم المتحدة أن تجد حلا لها وتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

وقال الرئيس تبون، خلال لقائه بأعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية خنشلة أن أداء الدبلوماسية الجزائرية مشرف ويجب أن نكون أقوياء في الداخل.

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بخنشلة مواصلة الجزائر دعم القضايا العادلة في العالم. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس الجمهورية في نفس الاطار أن القضية الفلسطينية تعد “قضية كل الجزائريين ونحن لا نزايد على أي كان”.

مشيرا الى أن فلسطين هي “أولى القبلتين وثالث الحرمين” وهي من “مقدسات الشعب الجزائري”.

كما ذكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأن الجزائر كانت قد وجهت نداء لكل شرفاء وأحرار العالم من أجل التوجه الى المحكمة الدولية لإدانة الكيان الصهيوني, مؤكدا في هذا الاطار أن الجزائر ستواصل جهودها للدفاع عن القضية الفلسطينية.