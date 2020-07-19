الرئيس تبون: من يريد الخير للشعب الليبي فليتركه يقرر مصيره

قال الرئيس تبون ان الجزائر تقف على نفس المسافة بين الفرقاء في ليبيا، والجزائر على قناعة ان السلاح لن يصل بليبيا الى بر الامان.

واضاف الرئيس تبون اننا لن نؤيد اي قرار شخصي في ليبيا، فهذا من مبادئ السياسة الخارجية للجزائر.

وقال الرئيس تبون ان الجزائر لها العديد من القنوات المباشرة مع الفاعلين في ليبيا.

واردف الرئيس تبون ان اليبيون اليوم معزولون فلا بد للجزائر ان تكون معهم بحكم العلاقات القديمة بين البلدين.

الرئيس تبون: محاولة إقحام قبائل ليبية في حمل السلاح شيء خطير

وقال الرئيس تبون ان هناك اطراف تريد ان تحمل القبائل الليبية السلاح، وهذا سيؤدي إلى صوملة ليبيا.

واردف رئيس الجمهورية ان هناك دول لم تلتزم بما تعهدت به في الملف الليبي

الرئيس تبون: محاولة إقحام قبائل ليبية في حمل السلاح شيء خطير، واختتم بالقول : من يريد الخير للشعب الليبي فليتركه يقرر مصيره.