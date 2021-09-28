الرئيس تبون: من يريد العمل فليشمر على ساعديه ولا ينتظر الدولة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الإقتصاد المبني على ارتفاع وانخفاض سعر البرميل ليس باقتصاد.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال تنصيبه لأعضاء المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي. أنه من يريد العمل فليشمر على ساعديه ولا ينتظر مساعدة الدولة. لأن الدولة موجودة للتوجيه. مضيفا أن الجزائر لديها عباقرة وعلماء جزائريون قادرون على تشخيص المرض وإيجاد الحل.

وأشار الرئيس تبون، إلى أنه من المؤسف أن ينحصر التفكير الإقتصادي الوطني في نفخ العجلات وتركيب السيارات وزد على ذلك بيعها باسعار جد باهظة. مؤكدا أن الإنتخابات المقبلة ستكون محطة هامة تنبثق منها مجالس لنقل تطلعات المواطنين وانشغالاتهم

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