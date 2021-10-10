الرئيس تبون: من يعتدي علينا سيندم على اليوم الذي وُلد فيه لأننا لن نتوقف ساعتها

رد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التعاون بين المغرب والصهاينة، بأن الجزائريين شعب مقاوم ويعرف قيمة الحروب و”البارود”.

واسترسل الرئيس تبون في نفس السياق قائلا: “من يبحث عنا يجدنا، ومن يعتدي علينا سيندم على اليوم الذي ولد فيه لأنه لن نتوقف ساعتها”.

وبخصوص “المخزن” المغربي، أكد نفس المتحدث بأن سوابق المغرب العدائية مع الجزائر قدينة ومتكررة.

والجزائر لن تنسى ابدا أن نظام “المخزن”، الذي يحتمي بدولة أخرى لها حساب مع الجزائر، حاول اقتطاع قطعة من وطننا وضمها له بعد الإستقلال.

كما أنه قام بإيواء أمراء الإرهاب في التسعينات في فيلات على أراضيه.