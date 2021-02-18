الرئيس تبون: “موقفنا واضح إتجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطابه الموجه إلى الأمة، ان القضية الفلسطينية مقدسة وموقف الجزائر منها واضح.

وتطرق الرئيس أيضا إلى قضية الصحراء الغربية، أين صرح بأنها هي آخر مستعمرة في إفريقيا ومن حقّ شعبها تقرير مصيره.”

وبالنسبة الساحل، فقد بارك رئيس الجمهورية على اجتماع الأطراف السياسية في مدينة كيدال شمال مالي.

أما في ليبيا، فقد رحب الرئيس تبون باتفاق الليبيين في سويسرا على اختيار القيادة الجديدة للبلاد .

وأضاف الرئيس، بأن” الجزائر كانت دائما تقول بأن المشكل في الليبي يكمن حله بتفاهم كل الليبين بإنتخابات عامة على مستوى ليبيا.”

وواصل الرئيس في السياق ذاته، بأن هذه المهمة التي أسندت إلى القيادة الجديدة من طرف الأمم

المتحدة لكي يشرفون على إنتخابات عامة قبل 24 من النسة الجارية.”