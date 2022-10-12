الرئيس تبون: “نأمل في أن تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية”

أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن أمله في ان تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية ونهاية المأساة الشعب الليبي.

وقال رئيس الجمهورية عقب محدثاته محمد يونس المنفي “نأمل في أن تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية ونهاية المأساة بالنسبة للشعب الليبي، بما يمكن ليبيا الشقيقة من استرجاع استقرارها واستغلال ثرواتها والمضي نحو التقدم والازدهار”.

وتابع رئيس الجمهورية بالقول “نحن متفائلون, لأن كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها وحتى الأشقاء, تيقنوا اليوم بأن الحل في ليبيا يمر حتما عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم ودون تدخل من أي طرف”.

استقبل، اليوم ، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمقر رئاسة الجمهورية. والذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين.

وخلال اللقاء اجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي محادثات على إنفراد.