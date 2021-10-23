الرئيس تبون: نترحم على أرواح الشهداء من الصحفيين والاعلاميين ممن توفاهم الأجل

ترحم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون على أرواح الشهداء من الصحفيين والاعلاميين ممن توفاهم الاجل وهم على العهد باقون وممن شهدوا لحظة النصر المبين باستعادة السيادة الوطنية.

وقال الرئيس في رسالة له بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحفيين:” نترحم بخشوع على أرواح الشهداء من الصحفيين والاعلاميين ممن توفاهم الاجل وهم على العهد باقون وممن شهدوا لحظة النصر المبين باستعادة السيادة الوطنية.

وتابع:”: نتحرم على من غدر بهم الدمويين المجرمون من شهداء الواجب الوطني في سنوات الارهاب الهمجي.”

وجدد الرئيس تبون في هذا في هذا المقال التقدير والعرفان لمن واصلوا الوفاء رئيس الجمهورية: نجدد للجزائر الحرة السيدة من نساء ورجال الاعلام الوطني وأثروا بالخبرة والتجربة.

واضاف :”لقد تعددت أساليب التآمر على أرض الشهداء.”