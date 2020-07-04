الرئيس تبون: نتمنى أن تعلن فرنسا إعتذارها.. يتم التحضير لتبادل الزيارة بين البلدين

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت نتمنى أن تعلن فرنسا اعتذارها حتى يساهم ذلك في تلطيف الأجواء بين البلدين.

وخلال حوار مع قناة فرانس 24 قال الرئيس تبون أن الرئيس الرئيس ماكرون تفهّم بصدر رحب الطلبات الجزائرية بشأن ملف الذاكرة الوطنية.

وأكد الرئيس تبون أنه يتم التحضير لزيارة دولة إلى فرنسا وأخرى مماثلة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر لولا أجندتنا المكثفة.

وأضاف الرئيس تبون أن الرئيس الفرنسي ماكرون نزيه جدّا ونظيف تاريخيا لم يشارك فيما حدث في الفترة الاستعمارية.

كما اشار الرئيس تبون أن هناك 6 ملايين جزائري في فرنسا يمكنهم أن يكونوا مفيدين هنا وهناك.