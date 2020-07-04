الرئيس تبون: نتوقع إستفتاء حول الدستور بين سبتمبر أوأكتوبر

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت “تلقينا حوالي ألفي مقترح حول مسودة الدستور يتم دراستها حاليا من قبل اللجنة.”

وخلال حوار مع قناة فرانس 24 قال الرئيس تبون قال الرئيس ” نتوقع استفتاء حول الدستور بين سبتمبر أوأكتوبر إذا كان الوضع الصحي مستقر في البلاد.

وأضاف الرئيس تبون ” الجزائر تتوجه نحو نظام شبه رئاسي بصلاحيات واسعة للبرلمان وغلق المنافذ أمام الحكم الفردي.

وأكد الرئيس تبون خلال اللقاء أن النموذج سيكون جزائري 100 بالمئة لأن لدينا ثقافتنا الخاصة والتقليد الأعمى لا يخدمنا.