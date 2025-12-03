الرئيس تبون: نجدد تأكيدنا على الحل السياسي العادل للصحراء الغربية

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التأكيد على “الحل السياسي العادل طبقًا للشرعية الدولية فيما يخص الصحراء الغربية.بما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره”.

كما أكد الرئيس تبون في التصريح المشترك الذي جمعه مع نظيره البيلاروسي على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

وبشأن الوضع في ليبيا، شدّد رئيس الجمهورية على “ضرورة الحل السلمي عبر التوافق والحوار بين الليبيين، وإجراء الانتخابات، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي”.

واختُتم اللقاء بتبادل وجهات النظر حول النزاع الروسي-الأوكراني، حيث اتفق الرئيسان على ضرورة الدفع نحو الحوار والمفاوضات لتجنب التصعيد، والبحث عن حل سلمي قائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ التعاون الدولي. لقضايا المنطقة.