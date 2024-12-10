الرئيس تبون: “نحفظ لمحي الدين خالف سجلا حافلا من التميز الرياضي”

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية، إلى عائلة فقيد الكرة الجزائرية، الناخب الوطني الأسبق محي الدين خالف، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهر الـ 80 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في رسالة الرئيس تبون: “تلقّيت بوافر الرّضا بقضاء الله وقدره نبأ وفاة الـمغفور له بإذن الله تعالى الـمرحوم محيي الدّين خالف. النّاخبِ والمـدرّب الأسبق للفريق الوطنيّ لكرة القدم. رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته.”

وأضاف رئيس الجمهورية: “وإذ نُعزّي عائلة الفقيد والأسرة الرّياضيّة عامّة. فإنّنا نحفظُ له سجلّا حافِلا من التميّز الرّياضيّ”.

ونوّه الرئيس تبون، بعشق خالف لكرة القدم منذ صباه. قيادته لشبيبة القبائل نحو تحقيق لقبي البطولة والكأس. قبل الانضمام إلى الطاقم الفني للمنتخب الوطني.

مضيفا: “مُعزّزًا مهاراته بالتّكوين العالي في أعرق الـمـدارس العالـميّة. ويواصل التألّق بامتيازٍ في صناعة أمجاد الـمـنتخب الوطني. على غرار ملحمة خيخون في كأس العالم لسنة 1982. فضلا عن دماثة أخلاقه ووفائه لنهجه الرياضي الوطنيّ.”

وختم الرئيس: “أسألُ الله العليّ القدير أن يتولّى الفقيد بواسع رحمته. وأن يُعظّم أجركم ويُحسن عزاءكم، ويلهم الجميع جميل الصّبر والسّلوان.”