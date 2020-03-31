الرئيس تبون: “نحن جاهزون من النواحي التنظيمية والإمكانيات لكن ينقصنا الانضباط”

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الرئيس تبون: “نحن جاهزون من النواحي التنظيمية والإمكانيات لكن ينقصنا الانضباط”
بقلم م. فيصل

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان كل الامور متوفرة ولدينا كل القدرات ولم نستعملها كلها الأمر الوحيد الذي ينقصنا اليوم الإنضباط.

وخلال لقائه مسؤولي بعض الوسائل الإعلامية كشف الرئيس تبون انه  لو تم احترام الإجراءات المتخذة في الجزائر لن يكون للوباء نتائج كارثية.

كما أكد الرئيس تبون أن الجزائر جاهزة من النواحي التنظيمية والإمكانيات لكن ينقصنا الانضباط

واشار الرئيس أنه لدينا كل الوسائل ولحد الان لم نستعمل قدرات الجيش ولم نصل بعد إلا المستوى الخامس.

وقال الرئيس أنه لو تم احترام الإجراءات المتخذة في الجزائر لن يكون للوباء نتائج كارثيةلكن ما لاحظناه في الجزائر هو أن الناس تدهب للوباء وليس العكس.

واضاف رئيس الجمهورية  “نحن جاهزون من النواحي التنظيمية والإمكانيات لكن ينقصنا الانضباط”


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