الرئيس تبون: “نحن على الطريق الصحيح.. والابتعاد عن بيان أول نوفمبر لن يتكرر”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، بأن تزكية الشعب للتعديل الدستوري الذي سيُعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، ستمكّن من وضع أسس الجزائر الجديدة.

وأفاد تبون في كلمة ألقاها خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني، بأن هذا اللقاء يعتبره سنّة حميدة بين القائد الأعلى للقوات المسلحة وإطارات الجيش، سليل جيش التحرير الوطني، والذي يأتي عشية حدثين هامين يتكاملان في رؤية تجسيد بناء الجزائر الجديدة بكل ديمقراطية وحرية، وهما الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة والاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.

وأضاف الرئيس تبون بأن استفتاء الفاتح نوفمبر يُرجع السلطة للشعب من جديد، قصد تمكينه من التعبير عن صوته بكل حرية وسيادة، معبّرا عن قناعاته تجاه التعديلات الدستورية المطروحة، ما يمكّن من وضع أسس جزائر جديدة، والتي عمادها السيادة الوطنية والتجسيد الحقيقي للعدالة الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمبادئ بيان أول نوفمبر ووصية الشهداء.

وردّ الرئيس تبون على بعض من سمّاهم بـ”المنزعجين” من خطوة دسترة بيان أول نوفمبر والمجتمع المدني، مؤكدا بأن “الطريق الذي سلكناه هذه المرة هو الطريق الصحيح، لأن الابتعاد عن بيان أول نوفمبر لن يتكرر”، مضيفا:”رسالة الشهداء ينبغي أن تحترم لأنهم ضحّوا بالنفس والنفيس من أجل حياة أفضل للمواطن وينبغي الوفاء برسالتهم”.

وأبرز الرئيس تبون الأهمية التي تمثلها ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة، “التي نستلهم منها روح الاستقلال وقوة الدولة بمؤسساتها الدستورية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي”، مشيرا إلى أن “جيشنا باحترافيته وانضباطه المشهودين وهو فخرنا، ينبغي الاقتداء بنجاعته وانتصاراته في المجالات التي يشرّف فيها بلادنا باستمرار، عسكريا وتكنولوجيا واقتصاديا وإنسانيا وحتى مهنيا”.

ولفت الرئيس إلى أن “الجيش الوطني الشعبي يملك من التجارب والخبرات التي اكتسبها في صراعه المرير مع الإرهاب والظروف القاسية التي مرّ بها وتكيّفه الإيجابي مع مستجدات العصر العلمية والتكنولوجية والتكوينية، لقادر على أن يؤدي الأمانة ويصون الوديعة في مستوى الثقة التي وشحّه بها شعبنا العظيم”.

وأضاف الرئيس تبون بأنه التزم بمواصلة تحقيق نماء شامل الذي تمّ الشروع فيه بتحرير المبادرات الاقتصادية على كافة الأصعدة، وتقديم الشباب كحجر زاوية في اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وهو يتحيّن هذه الفرصة لإثبات الذات وتفجير قدراته التي أبان عنها شبابنا خلال الجائحة.

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الجمهورية بـ”مستوى التكوين العالي الذي يتلقاه أشبال الأمة الأشاوس في مختلف التخصصات”.