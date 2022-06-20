الرئيس تبون: نحن في ظرف يستدعي تظافر الجهود

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إن الظرف الحالي يستدعي تظافر الجهود. لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية أمام ما يواجهنا من تحديات إقليمية صعبة ورهانات دولية معقدة

وأفاد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للشباب “نراهن بكل ثقة على شبابنا في مواجهة هذه التحديات”.

وأكد الرئيس تبون أن تنصيب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشباب مناسبة ذات أهمية خاصة.

كما أشار رئيس الجمهورية أن تنصيب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشباب. هو المحطة الأخيرة في المسار الذي تم مباشرته وفاء لما تم التعهد به أمام الشعب.

وقد عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء الفارط مصطفى حيداوي، رئيسا للمجلس الأعلى للشباب.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “عيّن، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مصطفى حيداوي، رئيسا للمجلس الأعلى للشباب”.

كيفية انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 95 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات. وبمقتضى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ،يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات. كما يلي ينتخب الـ 232 عضوا للمـجلس، عـلى المسـتـوى المحلي، مـن قبل ندوات شباب البلديات وندوات شباب الولايات. تتكون ندوة شباب الولاية من ممثلي شباب بلديات الولاية، ممثلين اثنين عن كل بلدية مناصفة رجل وامرأة، الذين ينتخبون من قبل ندوات للشباب تنظم على مستوى كل بلدية على إثر إعلان للمشاركة. كما يكون عدد ممثلي شباب الولايات في المجلس الأعلى للشباب متناسبا مع سكان كل ولاية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. تحدث في كل ولاية لجنة ولائيـة تكلف بتنظيم ندوة شباب الولاية والإشراف عليها. وأضاف ذات المرسوم تحـدث في كـل بلدية لجـنة بلديـة تكلف، تحت إشراف اللجنة الولائية، بتنظيم ندوة شباب البلدية. تـحدد فـترة تـنظيم ندوات شـباب البلديات وندوات شباب الولايات بموجب منشور مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والوزير المكلف بالداخلية. ويحدد الوالي رزنامة تنظيم ندوات شباب بلديات الولاية خلال الفترة المحددة بموجب المنشور الوزاري المشترك المنصوص عليه موضوع الندوة المتضمن انتخاب الشباب ممثلي البلدية في ندوة شباب الولاية. فترة التسجيل للمشاركة في ندوة شباب البلدية المحددة بـ 7 أيام، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المشاركة، إعلان المشاركة شروط العضوية في المجلس يجب أن يبيـن الأعلى للشباب، بعنوان تمثيل شباب الولايات، كما يأتي: التمتع بالجنسية الجزائرية. بلوغ ما بين 18 و35 سنة، عند تاريخ انعقاد ندوة شباب الولاية. إثبات مستوى جامعي من خلال التسجيل في مؤسسة تعليم عال. التمتع بالحقوق المدنية. عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف. وعدم ممارسة عهدة انتخابية أو تمثـيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية. عدم ممارسة مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي.

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