الرئيس تبون: ندعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في ليبيا ونجدد رفضنا للتدخل العسكري في النيجر

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في ليبيا يقوده الليبيون أنفسهم يضمن وحدة أراضي ليبيا وسيادتها.

كما أكد الرئيس تبون، في كلمته أمام رؤساء وقادة دول العالم في أشغال الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على تمسك الجزائر برفضها اللجوء إلى القوة والتدخل العسكري الأجنبي في النيجر وتؤكد على ضرورة العودة إلى العمل بالدستور.

وتطرق رئيس الجمهورية في كلمته ايضا الى الوضع في مالي، أين جدد عزم الجزائر مواصلة جهودها لتجاوز الصعوبات التي يعيشها مالي.

اما بخصوص اوضع في السودان، فشدد الرئيس تبون على تغليب لغة الحوار وإنهاء حالة الاقتتال في في هذا البلد.

كما كشف أيضا، أن الجزائر انخرطت بصدق في مجموعة الاتصال العربية لإجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا.