الرئيس تبون: ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر و100 مليون دولار لفلسطين

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عن إستضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر قريبا.

وحسب قناة الجزائر الدولية، فإن هذا القرار قد جاء بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما أعلن رئيس الجمهورية، عن منح شيك بـ100 مليون دولار لدولة فلسطين. وكذا تخصيص 300 منحة دراسية لفائدة طلبة فلسطينيين.

وجاءت هذه التصريحات، في الندوة الصحفية التي نشطها الرئيسان الجزائري والفلسطيني بعد انتهاء المحادثات الموسعة بين الوفدين.