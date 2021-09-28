الرئيس تبون: نرفض الصراع المؤسساتي وهناك أموال طائلة مخبأة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن صراع الأفكار مقبول للتقدم، “لكننا نرفض الصراع المؤسساتي”. وأشار الرئيس تبون، أن الجزائر تملك عباقرة وعلماء جزائريين قادرين على تشخيص المشاكل وحلّها. مضيفا “لسنا بحاجة لأفكار مستوردة لأن الحل لا يكمن في المستورد”.

وأوضح، الرئيس تبون، أن “من العدل أن يساهم القطاع الخاص في تمويل وتنمية الاقتصاد الوطني، وسنحاول بنائه لأن لدينا شبه اقتصاد”. مشيرا إلى أن الاقتصاد المبني على الريع والمحروقات وأسعار البرميل “ليس باقتصاد”.

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وفي سياق مغاير، كشف الرئيس تبون، أن 10 ألاف مليار دينار مخبأة في القطاع الموازي. مضيفا أن هناك أموال طائلة مخبأة وحان وقت إخراجها لتنمية الاقتصاد تمويله.