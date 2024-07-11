الرئيس تبون: نزيف الخزينة العمومية انتهى واسترجعنا ملايير الدولارات

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن نزيف الخزينة العمومية انتهى مؤكدا استرجاع الجزائر ملايير الدولارات.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي أجراه بقصر الشعب, طمأن رئيس الجمهورية المواطنين بأنّ “نزيف الخزينة العمومية انتهى”، مؤكداً “استرجاع الجزائر ملايير الدولارات المنهوبة”، وأضاف: “الخصم قبل الصديق معترف بالنجاحات الاقتصادية للجزائر وارتفاع الدخل القومي، وهو ما يجعلنا نتفاءل بالقادم”.

وأبرز رئيس الجمهورية: “صرنا نصدر الحديد والاسمنت وننجز السكنات بإمكانياتنا، كما أنّ ألف مدرسة ستكون مجهّزة بالألواح الإلكترونية بدل المحافظ، ما يجعل الجزائريين واعون وواثقون بأنّ بلادهم بدأت في دخول المنطقة الآمنة”.