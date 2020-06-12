الرئيس تبون: نشهد تكالبا أجنبيا على الجزائر.. ولهذا أقول حذاري

إعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفع الأسعار في هذه الظروف ابتزازا وسنطبق القانون.

وخلال مقابلة صحفية أجراها الرئيس تبون مع مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قال ان هناك من يحرض بعدة وسائل وعبر الفايسبوك.

وكشف الرئيس أننا نشهد تكالبا أجنبيا على الجزائر.. ولهذا أقول حذاري وهناك أطراف حاولت تطبيق مخطط ولم تنجح

وجدد الرئيس ان تلك الأطراف ستلجأ لمخطط بديل ولن تنجح أيضا، مشيرا إلى أن هناك موجة يحضر أصحابها لشيء ما.

وقال الرئيس تبون هناك من روّج لتكرار السيناريو الإيطالي بسبب وباء كورونا كما يوجد من روّج لوجود مجاعة وأزمة غذاء في البليدة