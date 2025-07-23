الرئيس تبون: نطمح لأن تصبح لدينا أكبر شبكة سكك حديدية في القارة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي على اختتام منتدى الأعـمال الجـــزائري-الإيطالي.

وشكر الرئيس ميلوني على الجـــهود التي تبذلها لتطوير الشــراكة بين البـلدين

وقال الرئيس “نشهد لرئيسة الوزراء الإيطالي بحنـكتـها السيـاسية”. مشيرا إلى أن الجزائر تعيش حركيــة اقتصادية في جميع المجـالات وتمـلك مصـداقية ماليــة.

وقال الرئيس الجزائر تمتاز بأكبر شبكة طرقات في إفريقيا .ونطمح لأن تصبح لديها أكبر شبكة سكك حديدية في القارة

وأضاف” نريد إعادة بعث الصناعة في. الجزائر على أسس مستدامة ونريد الاستفادة من الخبرة الإيطالية”.