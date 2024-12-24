الرئيس تبون: نظام جديد في تسيير الجماعات المحلية بداية من 2025

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه بداية من سنة 2025 سيكون هناك نظام جديد في تسيير الجماعات المحلية وما يتبعها من قوانين أخرى بينها قانون الضرائب.

وقال رئيس الجمهورية في الكلمة التي القاها اليوم الثلاثاء خلال إشرافه على أشغال افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة “..في قانون البلدية الجديد سيتم تصنيف البلديات بما يتلاءم مع واقعها الحضري والريفي و التنموي”

وأضاف الرئيس” .. اعترافا بمكانة البلدية تم استحداث وإعادة تفعيل آليات مختلفة تسمح لها بدفع التنمية بينها آلية التعاقد بين القطاعين العام والخاص”.