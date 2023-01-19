قناة النهار الرئيس تبون: نعلم أن الدخل الشهري للموظف لا يكفي و في نهاية 2023 سنرفع من نسبة الاجور بقلم قناة النهار نشر في 19 جانفي 2023 - 23:44 الجزائر شارك غرِّد أرسل 27 0 رابط دائم : https://nhar.tv/mbEdT اقرأ أيضا داخل الـ18: بلماضي يجدد إلى 2026.. بقاء مهم للإستمرارية.. زفيزف والعقد السري قناة النهار 07 جانفي سامية طبوش تكشف أمور خطيرة تعرضت لها من طرف أصدقائها المقربين قناة النهار 05 جانفي الإرهـ.ـابي المدعو عقيل : هكذا خططنا لإغــتيال أحد الشخصيات الكبيرة وعن طريق قنّــاص قناة النهار 03 جانفي صريح جدا: التعاطف مع الآخرين.. صفة إنسانية نبيلة عند الجزائريين قناة النهار 10 جانفي عبد اللاوي : نحن نعلم حجم المسؤولية..وعلينا أخذ الضغط من الجانب الإيجابي قناة النهار 12 جانفي "زفيزف :"بلماضي باقٍ مع المنتخب الوطني لـ2026..وراتبه ليس ضخم قناة النهار 06 جانفي الشيخ النوي: الرئيس عبد المجيد تبون يدشن ملعب "نيلسون مانديلا" بكلمته الشهيرة "تحيا الجزائر" قناة النهار 12 جانفي تبسة: مشروع منجم الفوسفات يتقدم بخطى ثابتة قناة النهار 07 جانفي الجزائريون يعبرون عن تضامنهم مع الأسطورة رابح ماجر قناة النهار 18 جانفي "الفرصة الثانية: قصة مأسـ ـاوية لمسبوق قضائيا يحكي معاناته في السـ ـجن .."يديروك عبيد قناة النهار 06 جانفي