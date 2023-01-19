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قناة النهار

الرئيس تبون: نعلم أن الدخل الشهري للموظف لا يكفي و في نهاية 2023 سنرفع من نسبة الاجور

بقلم قناة النهار
الرئيس تبون: نعلم أن الدخل الشهري للموظف لا يكفي و في نهاية 2023 سنرفع من نسبة الاجور
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/mbEdT
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