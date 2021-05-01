الرئيس تبون: نعمل على التخفيف من نسبة البطالة

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، كل العاملات والعمال، بمناسبة يومهم العالمي.

وأكد الرئيس تبون، في كلمة له بالمناسبة، قرأها وزير العمل، إن الدولة تعمل على امتصاص اليد العاملة وتخفيف نسبة البطالة.

وأورد رئيس الجمهورية: “نعمل تدريجيا للتخفيف من نسبة البطالة من خلال دعم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة”.

وأضاف الرئيس تبون:”حرصنا على إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل”.

وحيا رئيس الجمهورية، جهود المؤسسات للحفاظ وخلق مناصب الشغل.

كما وعد الرئيس تبون في عيد العمال، بالحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التغطية الاجتماعية.

وتابع رئيس الجمهورية: “سجلنا منذ أكثر من سنة الدخول في حركة إقتصادية متحررة من قيود البيروقراطية”.

مؤكدا إن الإرادة السياسية ازدادت من أجل الإنعاش الاقتصادي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وتابع رئيس الجمهورية، إن خارطة الطريق الإقتصادية كفيلة بقطع الطريق أمام الممارسات السابقة.

كما تحدث الرئيس تبون، عن تشريعات جوان، معتبرا إنها فرصة لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية.

ودعا رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، الشعب الجزائري، لإختيار ممثليه من النساء والرجال.