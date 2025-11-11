الرئيس تبون: نُجدد دعمنا للشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله

أجرى رئيـس الجمهـورية عبد المجيـد تبـون رفقة رئيـس جمهـورية الصـومـال حسن شيـخ محمـود بتصريح إعلامي مشترك رحب من خلاله بالرئيس الصومالي.

وأكد الرئيس تبون “هذه الزيارة تعتبر الثانية وهي زيارة تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز تعاوننا وحرصنا على مد جسور التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين”.

كما تطرق الرئيس تبون رفقة نظيره الصومالي إلى القضية الفلسطينية، أين قال “نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف”.