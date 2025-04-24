الرئيس تبون: هذا المشروع هو “حلم” تحقق ..والعمل جاري لتمكين الجزائر من الالتحاق بركب الدول الناشئة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،اليوم الخميس، على تدشين مقطع خط السكة الحديدية بشار- العبادلة على مسافة 100 كلم،وذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الى ولاية بشار.

وخلال متابعته عرضا حول مشروع انجاز خط السكة الحديدية المنجمي الذي يربط

بشار بمنجم غارا جبيلات للحديد على مسافة 950 كلم. توجه رئيس الجمهورية

بتحياته الخالصة الى كل العمال والاطارات الذين ساهموا في هذا الانجاز الذي

يسمح -مثلما قال- باستغلال هذا المنجم الكبير “وما يتبعه من نشاط اقتصادي”.

كما اعتبر رئيس الجمهورية أن إنجاز هذا المشروع هو “حلم تحقق”، مؤكدا بالقول:

“لدينا طاقات وطنية لإنجاز مثل هذه المشاريع الاستراتيجية”.

وبعد أن أوضح أن العمل جاري لتمكين الجزائر من الالتحاق بركب الدول الناشئة,

أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في “مواصلة العمل على هذا المنوال لتوسيع خط

السكة الحديدية إلى ولاية أدرار ومن المنيعة الى تمنراست”. وبذلك يضيف قائلا:

“يكون جيلنا قد أدى واجبه بعد أن قام جيل الثورة التحريرية المجيدة بواجب تحرير البلاد, فتحيا الجزائر وهنيئا لها.