الرئيس تبون: هذه الحلول لمحاربة ظاهرة “الحرڨة”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه يتألم عندما يسمع أن هناك من “حرڨ” هروبا من الجزائر.

وخلال لقائه بمدراء وسائل الإعلام قال أن هناك دراسات تقول ان 30 بالمائة من الحرا ڨة يهربون بسبب الفقر.

وعدد الرئيس تبون أسباب الظاهرة، وقال أن هناك موظف وزوجته ورضيعهم يهجرون سريا، ولا بد من توعية الشباب.

هناك من الشباب من “مغلطينه” لأن العيش في أوروبا ليس سهل، وفي الجزائر لايموت المواطن من الجوع.

هناك حلول للظاهرة، خاصة في مجال التوظيف، فلا بد أن يكون عادلا لمحاربة “الحر ڨة”.

طالبت من الايطاليين تطبيق قانونهم وهذا حقكم، لكن لا إهانة للجزائريين “الحراڨة” على أرض إيطاليا.

لا بد من محاربة ظاهرة “الحر ڨة” بداية من الفن و مرور بكل الميادين،ربما تكون اتفاقات مع بعض الدول للسماح للشباب بالهجرة القانونية.